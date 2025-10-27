На форуме в Тюмени представили возможности платформы «Работа России»

Возможности Единой цифровой платформы «Работа России», разработанной по национальному проекту «Кадры», презентовали на форуме ИНФОТЕХ-2025. Мероприятие прошло в Тюмени 23−24 октября, сообщили в центре занятости населения Тюменской области.
На форуме был открыт стенд кадрового центра «Работа России». Там гости могли узнать о цифровых сервисах в сфере занятости и трудовых отношений. Кроме того, специалисты кадрового центра предоставляли посетителям персональные консультации для карьерного роста и развития бизнеса.
На единой цифровой платформе работодатели смогут оперативно размещать вакансии и эффективно подбирать персонал, а также подавать заявления на получение субсидии при трудоустройстве определенных категорий граждан. Соискатели на платформе «Работа России» могут узнать, как удобно создавать резюме и осуществлять поиск работы и какие есть возможности профессионального обучения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.