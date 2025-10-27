Доцент объяснила, почему самарское метро не дойдет до вокзала в обозримом будущем

Продление единственной ветки Самарского метрополитена от станции «Театральная» до железнодорожного вокзала — проект, который в ближайшей перспективе вряд ли будет реализован. Основной причиной являются серьезные риски для исторического центра города. Об этом в рамках работы над проектом развития исторического поселения рассказала доцент СамГТУ Анна Жоголева. По ее словам, дальнейшие работы по строительству метро представляет угрозу для ценной застройки и памятников архитектуры.