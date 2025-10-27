Ричмонд
Доцент объяснила, почему самарское метро не дойдет до вокзала в обозримом будущем

Основной причиной названа сложность прокладки тоннелей в историческом центре.

Источник: Комсомольская правда

Продление единственной ветки Самарского метрополитена от станции «Театральная» до железнодорожного вокзала — проект, который в ближайшей перспективе вряд ли будет реализован. Основной причиной являются серьезные риски для исторического центра города. Об этом в рамках работы над проектом развития исторического поселения рассказала доцент СамГТУ Анна Жоголева. По ее словам, дальнейшие работы по строительству метро представляет угрозу для ценной застройки и памятников архитектуры.

Эксперт отметила, что прокладка больших тоннелей — это прямое вмешательство в историческую ткань города, от которого пока решили отказаться. Хотя, по ее признанию, станция на Самарской площади была бы полезна, приоритетом сейчас является доведение строительства до самой «Театральной».

Таким образом, вопрос о том, дойдет ли метро когда-нибудь до железнодорожного вокзала, остается открытым. Как заключила Анна Жоголева, решение этой задачи ляжет на плечи исполнителей генерального плана, которым предстоит искать возможные, в том числе и щадящие, варианты развития транспортной инфраструктуры.