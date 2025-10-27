Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ХК «Юность» оценил шансы на второй белорусский клуб в КХЛ

Глава минской «Юности» оценил шансы на второй белорусский клуб в КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Председатель минского хоккейного клуба «Юность» Алексей Баранов оценил шансы на участие второго белорусского клуба в чемпионате КХЛ, сообщает телеканал СТВ.

«Юность» — многократный чемпион Беларуси и лидер нынешнего первенства. Вопрос участия второго белорусского клуба в КХЛ обсуждается уже не первый год.

— На данном этапе, я считаю, что это не надо, — сказал Баранов. — У нас есть «Динамо-Минск», которое собирает лучших игроков в Беларуси и показывает неплохие результаты.

Он объяснил, что для участия еще одной белорусской команды в КХЛ необходимы условия:

— Чтобы был второй клуб, нужно хорошее финансирование. Достаточно хорошее, что сейчас тяжело.

Ранее мы писали, что белорус Егор Шарангович забросил первую шайбу в сезоне НХЛ за «Калгари».

Прочитайте, что «Белнефтехим» решил, от чего откажется при появлении очередей на заправках.

А глава Нацбанка сказал о ситуации с проблемными долларовыми банкнотами в Беларуси.