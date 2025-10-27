Глава ХК «Юность» оценил шансы на второй белорусский клуб в КХЛ

Председатель минского хоккейного клуба «Юность» Алексей Баранов оценил шансы на участие второго белорусского клуба в чемпионате КХЛ, сообщает телеканал СТВ.
«Юность» — многократный чемпион Беларуси и лидер нынешнего первенства. Вопрос участия второго белорусского клуба в КХЛ обсуждается уже не первый год.
— На данном этапе, я считаю, что это не надо, — сказал Баранов. — У нас есть «Динамо-Минск», которое собирает лучших игроков в Беларуси и показывает неплохие результаты.
Он объяснил, что для участия еще одной белорусской команды в КХЛ необходимы условия:
— Чтобы был второй клуб, нужно хорошее финансирование. Достаточно хорошее, что сейчас тяжело.
Ранее мы писали, что белорус Егор Шарангович забросил первую шайбу в сезоне НХЛ за «Калгари».
Прочитайте, что «Белнефтехим» решил, от чего откажется при появлении очередей на заправках.
А глава Нацбанка сказал о ситуации с проблемными долларовыми банкнотами в Беларуси.