В Перми на учителей школы наденут браслеты безопасности

В Перми спустя семь лет после нападения на учителя школы № 127 во время урока приняли решение внести кардинальные меры безопасности. Образовательное учреждение ищет заказчика по оказанию услуг по технической и физической охране. Школа находится в Мотовилихинском районе Перми на ул. Крупской, 80.
Техническая охрана школы № 127 включит обеспечение безопасности сотрудников, учащихся и посетителей, находящихся на охраняемых объектах школы, охрану общественного порядка и пожарную безопасность, недопущение вноса и оставление на объекте посторонних предметов, а также другие меры.
Контракт включит дополнительные меры для физической охраны учителей с обеспечением их браслетами безопасности. С помощью «тревожной кнопки» они получат возможность передавать сигнал на пульт централизованного наблюдения охранной организации. Браслетами обеспечат 34 учителя.
Торги по поиску исполнителя работ объявили на портале «ЕИС ЗАКУПКИ». Начальная стоимость контракта составляет 863,8 тыс. руб. Охрану школы предстоит обеспечить в течение 2026 года: на площади 5148,6 кв. метров — с января по май и с сентября по декабрь, 4701,4 кв. метров — с июня по август. Срок рассмотрения заявок завершается 28 октября этого года.