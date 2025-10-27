В Перми на учителей школы наденут браслеты безопасности

Торги по поиску исполнителя работ объявили на портале «ЕИС ЗАКУПКИ». Начальная стоимость контракта составляет 863,8 тыс. руб. Охрану школы предстоит обеспечить в течение 2026 года: на площади 5148,6 кв. метров — с января по май и с сентября по декабрь, 4701,4 кв. метров — с июня по август. Срок рассмотрения заявок завершается 28 октября этого года.