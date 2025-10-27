Супруги из Ростовской области награждены медалью ордена «Родительская слава»

Супруги из Мясниковского района Ростовской области — Наталья и Александр Гнидины — были удостоены медали ордена «Родительская слава». Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
— Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Поздравляю и желаю здоровья, благополучия и счастья, — написал Юрий Слюсарь.
Наталья и Александр вместе уже 29 лет. Они получили награду за воспитание шестерых детей, крепкие семейные устои и активную жизненную позицию. Семья также активно участвует в волонтерском движении «Вместе мы — сила!».
— Такие семьи — настоящая опора и гордость Дона, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Добавим, всего в регионе медалью ордена «Родительская слава» были награждены тринадцать семей, а орденом — одиннадцать.
