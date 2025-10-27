Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Супруги из Ростовской области награждены медалью ордена «Родительская слава»

Многодетную семью наградили в Ростовской области по указу президента России.

Источник: Комсомольская правда

Супруги из Мясниковского района Ростовской области — Наталья и Александр Гнидины — были удостоены медали ордена «Родительская слава». Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Поздравляю и желаю здоровья, благополучия и счастья, — написал Юрий Слюсарь.

Наталья и Александр вместе уже 29 лет. Они получили награду за воспитание шестерых детей, крепкие семейные устои и активную жизненную позицию. Семья также активно участвует в волонтерском движении «Вместе мы — сила!».

— Такие семьи — настоящая опора и гордость Дона, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Добавим, всего в регионе медалью ордена «Родительская слава» были награждены тринадцать семей, а орденом — одиннадцать.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше