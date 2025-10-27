За неделю в Иркутской области у 14 человек диагностировали грипп. Прививочная кампания против вирусного заболевания продолжается. По последним данным регионального Роспотребнадзора 14 622 жителей заболели ОРВИ.
— По состоянию на сегодняшний день, вакцинацию прошли 730 274 жителя региона, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Медицинские работники напоминают, что вакцинация является самым надежным методом профилактики гриппа. Защитное действие прививки проявляется через 8−12 дней. Поэтому лучше вакцинироваться в период с сентября по ноябрь. Чтобы вакцины оставались эффективными, их состав меняют каждый год, учитывая изменения вируса гриппа.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что житель Братского района получил 1,5 года колонии за тяжкое ранение сожительницы.