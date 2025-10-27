За неделю в Иркутской области у 14 человек диагностировали грипп

Медицинские работники напоминают, что вакцинация является самым надежным методом профилактики гриппа. Защитное действие прививки проявляется через 8−12 дней. Поэтому лучше вакцинироваться в период с сентября по ноябрь. Чтобы вакцины оставались эффективными, их состав меняют каждый год, учитывая изменения вируса гриппа.