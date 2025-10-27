В татарстанском селе Тлянче-Тамак прошла сельскохозяйственная ярмарка

Сельскохозяйственная ярмарка состоялась в селе Тлянче-Тамак Республики Татарстан в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в исполнительном комитете Тукаевского района.
Мероприятие объединило производителей из пяти сельских поселений района. На прилавках были представлены мясные продукты от крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) «Шигапов», молочная продукция, овощи, картофель, яйца, мед, колбасные изделия и зерно от «СХП им. Сайдашева» и КФХ «Гайнеев».
Жители и гости района получили возможность приобрести свежие, качественные продукты напрямую у фермеров. Это способствует укреплению связи между производителями и населением, а также поддерживает местное сельское хозяйство. На ярмарке люди общались с производителями, узнавали о способах выращивания и переработки продуктов, делились впечатлениями и идеями для будущих закупок.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.