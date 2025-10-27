В татарстанском селе Тлянче-Тамак прошла сельскохозяйственная ярмарка

Жители и гости района получили возможность приобрести свежие, качественные продукты напрямую у фермеров. Это способствует укреплению связи между производителями и населением, а также поддерживает местное сельское хозяйство. На ярмарке люди общались с производителями, узнавали о способах выращивания и переработки продуктов, делились впечатлениями и идеями для будущих закупок.