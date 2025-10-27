Волгоградцы несколько дней жалуются на перебои в работе мобильного интернета

Жители Волгограда уже несколько дней сталкиваются с серьезными проблемами в работе мобильного интернета. С плохим подключением или полным отсутствием сети столкнулись абоненты в Ворошиловском, Центральном, Советском, Дзержинском и Красноармейском районах города-героя.
Волгоградцы не могут отправить сообщения и фотографии в мессенджерах, а у некоторых возникают трудности даже при обычных телефонных звонках. Эти перебои серьезно осложняют повседневную жизнь. Страдает сфера обслуживания, где многие заказы оформляются онлайн. Возникают трудности с оплатой в магазинах: не работают кассы, а банковские приложения недоступны, что оставляет покупателей без возможности рассчитаться.
Важно отметить, что проблемы с мобильной связью затронули не только Волгоградскую область, но и ряд других регионов России. Представители мобильных операторов объясняют происходящее необходимостью обеспечения безопасности от беспилотных угроз.