Волгоградцы несколько дней жалуются на перебои в работе мобильного интернета

Волгоградцы не могут отправить сообщения и фотографии в мессенджерах, а у некоторых возникают трудности даже при обычных телефонных звонках. Эти перебои серьезно осложняют повседневную жизнь. Страдает сфера обслуживания, где многие заказы оформляются онлайн. Возникают трудности с оплатой в магазинах: не работают кассы, а банковские приложения недоступны, что оставляет покупателей без возможности рассчитаться.