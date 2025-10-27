Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы несколько дней жалуются на перебои в работе мобильного интернета

В нескольких районах города-героя уже несколько дней наблюдаются серьезные перебои со связью.

Источник: Комсомольская правда

Жители Волгограда уже несколько дней сталкиваются с серьезными проблемами в работе мобильного интернета. С плохим подключением или полным отсутствием сети столкнулись абоненты в Ворошиловском, Центральном, Советском, Дзержинском и Красноармейском районах города-героя.

Волгоградцы не могут отправить сообщения и фотографии в мессенджерах, а у некоторых возникают трудности даже при обычных телефонных звонках. Эти перебои серьезно осложняют повседневную жизнь. Страдает сфера обслуживания, где многие заказы оформляются онлайн. Возникают трудности с оплатой в магазинах: не работают кассы, а банковские приложения недоступны, что оставляет покупателей без возможности рассчитаться.

Важно отметить, что проблемы с мобильной связью затронули не только Волгоградскую область, но и ряд других регионов России. Представители мобильных операторов объясняют происходящее необходимостью обеспечения безопасности от беспилотных угроз.