Иностранца без документов выдворили из России после проверки в Хабаровском крае

Мужчина приехал на заработки, но не встал на миграционный учет.

Источник: Комсомольская правда

В Ванинском районе сотрудники транспортной полиции выявили нарушителя миграционного законодательства. Проверка проходила в рамках операции «Нелегал-2025». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Мужчина, приехавший из Средней Азии, находился на территории России без документов, подтверждающих право на проживание и работу. Как выяснили полицейские, он прибыл в страну на заработки, но не оформил регистрацию в установленные сроки.

«По закону иностранные граждане обязаны встать на миграционный учет в течение семи дней после прибытия. За нарушение этого требования предусмотрена ответственность», — рассказали в Ванинском ЛО МВД России на транспорте.

Районный суд назначил мужчине штраф в размере двух тысяч рублей и постановил выдворить его за пределы России. Работодатель, привлекший иностранца к труду без оформления, также оштрафован — на 2,5 тысячи рублей.