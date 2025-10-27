Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве парковки будут бесплатными 3 и 4 ноября

Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Парковка в Москве во время празднования Дня народного единства 4 и 5 ноября станет бесплатной. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября парковка в Москве будет бесплатной. Это касается всех улиц города, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 ₽ в час, а также в зонах действия динамического тарифа», — написал градоначальник.

Парковки со шлагбаумом при этом продолжат работать в обычном режиме.

Водителей автомобилей призывают быть внимательными на дорогах, не нарушать ПДД и правила парковки, не оставлять машины в неположенных местах, чтобы избежать аварийных ситуаций. Плоскостные парковки, оборудованные шлагбаумами, в праздничные дни работают в соответствии с действующими тарифами.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше