ГП подала иск в суд о признании объединения «Махонинские» экстремистским

Источник РИА Новости в правоохранительных органа региона пояснил, что Генпрокуратура РФ просит суд признать экстремистским и запретить челябинское объединение «Махонинские», которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались в том числе криминальными способами. ГП просит обратить в доход государства имущество объединения — коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. Ответчиками по иску, отмечает источник, являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также 7 фирм.