В Волгограде прошел студенческий форум педагогических вузов

Всероссийский студенческий форум педагогических вузов состоялся 22−25 октября в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете. Он прошел в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области.
Участниками мероприятия стали 300 представителей из 30 педагогических вузов страны. На панельных дискуссиях, заседаниях круглых столов, мастер-классах и лекциях они обсудили вопросы развития педагогического образования. Там также были подготовлены четыре образовательные площадки: «Молодые педагоги», «СКС Профсоюза», «Российские студенческие отряды» и «Студенческий спорт».
Важной частью форума стало посещение гостями Мамаева кургана и музея-панорамы «Сталинградская битва». Экспертами стали представители Минпросвещения России, профсоюза работников народного образования и науки, студенческого координационного совета Общероссийского Профсоюза образования. Также там выступили представители органов исполнительной и законодательной властей Волгоградской области.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.