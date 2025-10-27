Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде прошел студенческий форум педагогических вузов

Он собрал 300 представителей из 30 высших учебных заведений.

Всероссийский студенческий форум педагогических вузов состоялся 22−25 октября в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете. Он прошел в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области.

Участниками мероприятия стали 300 представителей из 30 педагогических вузов страны. На панельных дискуссиях, заседаниях круглых столов, мастер-классах и лекциях они обсудили вопросы развития педагогического образования. Там также были подготовлены четыре образовательные площадки: «Молодые педагоги», «СКС Профсоюза», «Российские студенческие отряды» и «Студенческий спорт».

Важной частью форума стало посещение гостями Мамаева кургана и музея-панорамы «Сталинградская битва». Экспертами стали представители Минпросвещения России, профсоюза работников народного образования и науки, студенческого координационного совета Общероссийского Профсоюза образования. Также там выступили представители органов исполнительной и законодательной властей Волгоградской области.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.