В Узбекистане автоматические камеры начнут начислять штрафные баллы: что изменится для водителей

Почему это важно?
Напомним, система штрафных баллов заработала в стране летом 2025 года. Согласно правилам, каждое нарушение ПДД не только влечёт за собой обычный денежный штраф, но и добавляет баллы к «карточке» водителя. Наберёшь 12 баллов за год — лишаешься прав. Главная цель реформы — повысить дисциплину за рулём и снизить уровень аварийности.
Однако в законе была одна важная лазейка: штрафные баллы начислялись только за те нарушения, которые выявил инспектор ДПС. Между тем в Узбекистане подавляющее большинство нарушений фиксируют вовсе не инспекторы, а камеры. Тысячи водителей продолжали гонять, проезжать на красный и нарушать разметку — и при этом отделывались лишь штрафом, ведь баллы за «камерные» нарушения не начислялись.
Что изменится?
Теперь эта схема уходит в прошлое: с апреля 2026 года все нарушения, зафиксированные камерами, также будут добавлять штрафные баллы. Это значит, что накопить десятки штрафов и при этом сохранить водительское удостоверение больше не получится. Рано или поздно за систематические нарушения можно будет лишиться прав, даже если тебя ни разу не остановил инспектор.
Это решение призвано не только ужесточить ответственность, но и уравнять всех участников дорожного движения перед законом — теперь неважно, кто фиксирует нарушение, инспектор или камера. Ожидается, что новый порядок заметно повысит дисциплину на дорогах и поможет сократить число тяжёлых аварий.