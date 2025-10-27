В Узбекистане разрешили получать права без обязательного обучения в автошколе

Теперь, чтобы получить права, будущим водителям достаточно самостоятельно подготовиться к экзамену, после чего можно сразу пройти тестирование. При успешной сдаче экзаменов выдаётся водительское удостоверение.
Пока не ясно, как именно будет организована новая система и каким образом будет контролироваться качество подготовки водителей. Ожидаются дополнительные разъяснения и инструкции от компетентных органов.
Похожая практика действует во многих странах мира. Например, в Германии и США кандидатам разрешено самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену, а курсы в автошколах — лишь рекомендованы, но не всегда обязательны. Однако в этих странах действует строгая система тестирования: экзамены очень сложные, вопросы постоянно обновляются, а допуск к практическим занятиям возможен только после успешной сдачи теории. Это помогает поддерживать высокий уровень подготовки и снижать риски на дорогах.
Реформа принесёт заметную доступность: получить водительские права теперь смогут и те, кто раньше не мог позволить себе платное обучение в автошколах. Для многих это будет и экономия времени, и средств — готовиться к экзамену можно в удобном темпе и без дополнительных расходов. Такой подход особенно подойдёт тем, кто уже имеет опыт или быстро осваивает теорию самостоятельно.
Однако у инициативы есть и оборотная сторона. Не все будущие водители смогут качественно освоить теоретическую базу самостоятельно, что может негативно сказаться на уровне их подготовки. Это, в свою очередь, несёт риск повышения аварийности на дорогах: недостаток знаний и практики чаще приводит к нарушению правил и возникновению опасных ситуаций. Чтобы избежать этого, экзаменационная система должна быть максимально строгой и объективной, чтобы получить права смогли только действительно подготовленные кандидаты.
UPD: В ГСБДД уточнили: несмотря на то, что с 1 февраля 2026 года теорию можно будет изучать самостоятельно без посещения автошкол, прохождение практических занятий в автошколах останется обязательным. Все данные о прохождении практики будут фиксироваться в электронном виде и автоматически отправляться в систему.