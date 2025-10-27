В Узбекистане разрешили получать права без обязательного обучения в автошколе

Реформа принесёт заметную доступность: получить водительские права теперь смогут и те, кто раньше не мог позволить себе платное обучение в автошколах. Для многих это будет и экономия времени, и средств — готовиться к экзамену можно в удобном темпе и без дополнительных расходов. Такой подход особенно подойдёт тем, кто уже имеет опыт или быстро осваивает теорию самостоятельно.