Канадский музыкант выпустил клип о скандальной истории узбекистанца, которого не пустили на борт самолёта

Рок-н-ролл против авиахамства.
Для Кэрролла это уже не первый «музыкальный» бой с авиаперевозчиками: его прославил хит United breaks guitars («United ломает гитары»), после того как американская United Airlines не только сломала его любимую гитару, но и отказалась компенсировать ущерб.
Тогда Кэрролл отомстил оригинально — записал песню о сервисе авиакомпании, и за считаные дни история разлетелась по всему интернету, а United Airlines пришлось публично оправдываться.
Новая песня — о несправедливости, с которой столкнулся узбекистанец.
На этот раз канадец обратил внимание на ситуацию с Сухробом Убайдулаевым. В августе 2023 года Сухроб должен был лететь из Рима в Абу-Даби, а затем с пересадкой в Самарканд рейсами Wizz Air. Однако в Риме ему просто отказали в посадке на самолёт, не объяснив причин. Более того, второй билет (на рейс из Абу-Даби) автоматически «сгорел».
Оставшись без выхода, студент занял деньги и добрался до Турции, где провёл несколько дней на улице. Сам Сухроб вспоминал: «Они ничего не объяснили. Просто сказали: “Лучше летите другой авиакомпанией, иначе передадим вас полиции, вас депортируют, и ваше посольство не поможет”.
В итоге парень был вынужден строить сложный маршрут через Стамбул, Казань и Ош, чтобы добраться домой в Наманган.
Wizz Air: большие самолёты, маленькая эмпатия?
Кэрролл отмечает: «Wizz Air малоизвестна в Северной Америке, но у них даже больше самолётов, чем у Air Canada. Мне кажется, что они отнеслись к Сухробу безразлично — ведь он из страны, не входящей в ЕС, и, вероятно, не сможет “поднять шум”. Было интересно познакомиться с ним и узнать об Узбекистане. Теперь надеюсь, что с помощью музыки его историю узнают во всём мире».
Певец уверен, что клип об этой ситуации не только поднимет настроение зрителям, но и даст реальный голос тем, чьи права нарушают авиаперевозчики.
«Вместе наши голоса могут быть очень громкими!» — заключил Кэрролл.