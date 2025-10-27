Япония запустила к МКС новый грузовой корабль HTV-X с открытым багажником

Первый спутник Япония запустила в 1970 году, четвертой в мире из стран, кто сделал это на своей собственной ракете, на 13 лет позже СССР и США, и на пять позже Франции. Долгое время эта страна отправляла на орбиту лишь спутники связи, наблюдения за погодой и другие полезные, но не слишком увлекательные с точки зрения назначения аппараты. Изменилось это в 1985 году, когда ракета Mu отправила зонды «Сакигаке» и «Суисей» к комете Галлея, которая в те годы посещала внутреннюю Солнечную систему.