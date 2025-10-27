На Ольхоне отремонтировали дорогу на участке Хужир-Харанцы

Два участка дорог на Ольхоне, где также идет капитальный ремонт, почти готовы. На 5,1-километровом подъезде к Хужиру завершены все работы по проезжей части, там уложили два слоя асфальта и нанесли разметку. Осталось доделать систему водоотведения, велосипедную дорожку с обочиной. В поселке Хужир на участке протяженностью 1,7 км осталось уложить 200 метров слоя асфальта, установить знаки дорожного движения и нанести разметку.