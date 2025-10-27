Ричмонд
На Ольхоне отремонтировали дорогу на участке Хужир-Харанцы

Начать ремонт не получалось из-за ограничений природоохранного законодательства.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Ольхоне отремонтировали дорогу на участке Хужир-Харанцы. На работы по восстановлению проезжей части из федерального и областного бюджетов направили 298,5 миллиона рублей. Ремонт провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению президента страны.

— Долгое время начать ремонт дорог там не получалось из-за ограничений природоохранного законодательства. Но мы провели работы с соблюдением экологических норм под постоянным контролем «Заповедного Прибайкалья» и природоохранной прокуратуры, — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Для ремонта пятикилометровой дороги Хужир — Харанцы специалисты использовали полимерный стабилизатор грунтов и цемент. Земляное полотно было полностью обработано методом глубокого холодного ресайклинга.

Для улучшения ситуации с безопасностью на дорогах разместили сигнальные столбики, барьерные ограждения, дорожные указатели и нанесли разметку.

Два участка дорог на Ольхоне, где также идет капитальный ремонт, почти готовы. На 5,1-километровом подъезде к Хужиру завершены все работы по проезжей части, там уложили два слоя асфальта и нанесли разметку. Осталось доделать систему водоотведения, велосипедную дорожку с обочиной. В поселке Хужир на участке протяженностью 1,7 км осталось уложить 200 метров слоя асфальта, установить знаки дорожного движения и нанести разметку.