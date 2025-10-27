В зоне СВО погиб омский бизнесмен и политик Андрей Добровольский

До участия в спецоперации мужчина руководил бюро областного отделения партии «Справедливая Россия — За правду». Ранее, до объединения двух партий, он руководил в Омске отделением партии «За правду». В качестве бизнесмена он работал в строительстве. Уже и после начала армейской службы он оставался среди учредителей УК «Еврокомфорт».