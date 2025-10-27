Ричмонд
В зоне СВО погиб омский бизнесмен и политик Андрей Добровольский

До службы по контракту он был одним из лидеров омского отделения «Справедливой России — За правду».

Источник: Комсомольская правда

Бизнесмен и член партии «Справедливой России — За правду» Андрей Добровольский из Омска погиб на СВО. Об этом сообщила его родственница Марина Добровольская на своей странице во «ВКонтакте» в воскресенье, 26 октября.

Омич несколько месяцев значился пропавшим без вести. Сейчас родные, увы, получили подтверждение, что он все же погиб.

До участия в спецоперации мужчина руководил бюро областного отделения партии «Справедливая Россия — За правду». Ранее, до объединения двух партий, он руководил в Омске отделением партии «За правду». В качестве бизнесмена он работал в строительстве. Уже и после начала армейской службы он оставался среди учредителей УК «Еврокомфорт».

Прощание с военнослужащим пройдет в среду, 29 октября, в 10:00 в помещении на улице 10 лет Октября, 208б.

Ранее мы писали, что на СВО погиб омский учитель музыки Алексей Николаев.