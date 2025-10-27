Предложен экологичный способ добычи лития из переработанных батареек

Зарубежные и российские ученые обнаружили, что комбинация из максенов на базе титана и углерода, а также гидроксипропил-целлюлозы, один из эфиров этого природного материала, способна очень избирательным образом взаимодействовать с разными ионами металлов. Ученым удалось подобрать такую комбинацию этих материалов, которая пропускала через себя ионы лития, но не похожих на них ионов других элементов, при приложении тепла или электричества.