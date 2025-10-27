На Дону почта изменит график работы в ноябре

В праздничный день почтальоны не будут доставлять письма и периодические печатные издания. Однако доставка пенсий и социальных пособий будет осуществляться по специальному графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России. Для некоторых отделений почтовой связи может быть установлен индивидуальный график работы.