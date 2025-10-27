На Дону почта изменит график работы в ноябре

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 4 ноября станет выходным днем для большинства почтовых отделений. Накануне праздника, 3 ноября, рабочий день завершится на час раньше обычного. При этом 1 и 2 ноября почтовые отделения будут работать в стандартном режиме.
В праздничный день почтальоны не будут доставлять письма и периодические печатные издания. Однако доставка пенсий и социальных пособий будет осуществляться по специальному графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России. Для некоторых отделений почтовой связи может быть установлен индивидуальный график работы.
Уточнить режим работы конкретного отделения или найти ближайшее открытое можно на официальном сайте pochta.ru или через мобильное приложение Почты России.