В Минеральных Водах на выставке «Дорога 2025» представили технологии с ИИ

Технологии для дорожного строительства с применением искусственного интеллекта презентовали на Международной специализированной выставке «Дорога 2025» в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Мероприятие проходило с 21 по 23 октября в Минеральных Водах, сообщили в правительстве Ставропольского края.
Применение технологий с элементами искусственного интеллекта позволит повысить эффективность дорожных работ, точность расчетов и прогнозирование потребностей в материалах. На тестовой площадке выставочного центра «МинводыЭКСПО» было уложено несколько десятков метров асфальта при помощи беспилотных технологий и искусственного интеллекта. Использование автоматизированных систем и нейросетей позволит повысить качество дорожного покрытия, ускорить темпы строительства, сделать труд безопаснее и снизить издержки.
«Выставка “Дорога” — это уникальная площадка для обмена опытом и обсуждения передовых технологий. Дорожная отрасль — это локомотив экономики страны. И для ее развития необходимо повышение производительности труда и автоматизация процессов. Сегодня нам продемонстрировали технологию удаленного управления дорожной техникой, и мы понимаем, что именно за такими разработками стоит будущее развития отрасли», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.