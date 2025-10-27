В Минеральных Водах на выставке «Дорога 2025» представили технологии с ИИ

«Выставка “Дорога” — это уникальная площадка для обмена опытом и обсуждения передовых технологий. Дорожная отрасль — это локомотив экономики страны. И для ее развития необходимо повышение производительности труда и автоматизация процессов. Сегодня нам продемонстрировали технологию удаленного управления дорожной техникой, и мы понимаем, что именно за такими разработками стоит будущее развития отрасли», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.