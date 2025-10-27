Шашлычную, чайную и алкомаркет отключили от воды в Волгограде

В Волгограде сотрудники «Концессий водоснабжения» продолжают борьбу с нелегальными подключениями. На этот раз без воды остались сразу несколько коммерческих точек в Дзержинском и Центральном районах — шашлычная, чайная и алкомаркет. Все эти заведения работали, приносили прибыль, но за самый важный ресурс — воду — не платили ни копейки.
Нарушения обнаружили на улице Невской и Ангарской. Так, собственник двухэтажного здания на Невской, где располагаются чайная и алкомаркет, просто не заключил договор на водоснабжение и водоотведение. Ресурс использовался бесплатно. Специалисты «Концессий» перекрыли задвижку и канализацию. Теперь вести бизнес без воды будет крайне сложно. Аналогичная ситуация произошла и с шашлычной на улице Ангарской. Там хозяин также не озаботился заключением договора, пользуясь водой «на халяву». Теперь и здесь задвижка закрыта и опломбирована.
— Любое технологическое присоединение должно производиться на законных основаниях в соответствии с правилами, — рассказал инженер отдела контроля отпуска водных ресурсов Владимир Чернышов. — Любой объект капитального строительства необходимо подключать к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с законом. Самовольное же водопользование влечет за собой серьезные санкции.
Такие случаи в Волгоградской области — не редкость. За 9 месяцев этого года специалисты «Концессий водоснабжения» выявили 315 незаконных врезок в водопровод. Каждое такое подключение — это не только неоплаченный ресурс, но и лишняя нагрузка на всю систему, что может вызвать сбои для добросовестных потребителей.