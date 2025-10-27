Шашлычную, чайную и алкомаркет отключили от воды в Волгограде

Нарушения обнаружили на улице Невской и Ангарской. Так, собственник двухэтажного здания на Невской, где располагаются чайная и алкомаркет, просто не заключил договор на водоснабжение и водоотведение. Ресурс использовался бесплатно. Специалисты «Концессий» перекрыли задвижку и канализацию. Теперь вести бизнес без воды будет крайне сложно. Аналогичная ситуация произошла и с шашлычной на улице Ангарской. Там хозяин также не озаботился заключением договора, пользуясь водой «на халяву». Теперь и здесь задвижка закрыта и опломбирована.