Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Львова-Белова выступила с призывом по страховому стажу при уходе за детьми

Львова-Белова призвала включать период ухода за детьми до 3 лет в страховой стаж.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает включать отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии.

Сегодня родители в России могут учесть в свой страховой стаж только периоды ухода за ребенком до 1,5 лет.

«Рекомендации по совершенствованию правового положения детей Российской Федерации. Правительству РФ: проработать вопрос о включении отпуска по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии», — следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.