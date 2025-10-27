Львова-Белова выступила с призывом по страховому стажу при уходе за детьми

«Рекомендации по совершенствованию правового положения детей Российской Федерации. Правительству РФ: проработать вопрос о включении отпуска по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии», — следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.