Львова-Белова выступила с призывом по страховому стажу при уходе за детьми

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает включать отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии.
Сегодня родители в России могут учесть в свой страховой стаж только периоды ухода за ребенком до 1,5 лет.
«Рекомендации по совершенствованию правового положения детей Российской Федерации. Правительству РФ: проработать вопрос о включении отпуска по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии», — следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.