В Крыму состоялась конференция для врачей первичного звена здравоохранения

Конференция для специалистов первичного звена здравоохранения состоялась в Министерстве здравоохранения Республики Крым в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в представительстве региона.
Участниками стали заместители главных врачей, заведующие поликлиник и врачебных амбулаторий. На конференции детально разобрали вопросы проведения лабораторных и инструментальных исследований, в том числе УЗИ, эндоскопии, КТ, МРТ и других. Руководителям медучреждений поручили направить терапевтов и узких специалистов на обучение по УЗИ-диагностике. Там были рассмотрены и другие темы, касающиеся качества оказания первичной медико-санитарной помощи.
«Наша задача — активно приглашать прикрепленное население на профилактические мероприятия, взаимодействовать для этого с работодателями, организовывая выезды мобильных бригад медиков. Акцентировал внимание коллег на необходимости контроля полного объема диагностики, предусмотренного программой профмероприятий на первом и втором этапах. Каждый пациент, у которого были выявлены риски развития заболевания, должен пройти более углубленное обследование для постановки диагноза и назначения лечения», — подчеркнул министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.