В мэрии рассказали, где в Калининграде появятся лежачие полицейские

В Калининграде более 5 млн рублей потратят на установку искусственных дорожных неровностей и знаков ограничения скорости. До конца года лежачие полицейские появятся на улицах:
— Пр. Победы, 3 и знак 40 км/ч;
— Бронницкая, 13 и знак 30 км/ч;
— К. Маркса — Зоологическая и знак 40 км/ч;
— Пулеметная — Минометная и знак 30 км/ч;
— 1-я Б. Окружная — Катина, 90 и знак 40 км/ч;
— 1-я Б. Окружная, 20 и знак 40 км/ч;
— 1-я Б. Окружная — пр-д Луговой и знак 40 км/ч;
— 1-я Б. Окружная, 85 и знак 40 км/ч;
— 1-я Б. Окружная (2-й пр-д СНТ Спутник) и знак 40 км/ч;
— 1-я Б. Окружная — Дорожная и знак 40 км/ч;
— Златоустовская, 12 и знак 30 км/ч;
— Златоустовская, 18 и знак 30 км/ч;
— Дадаева, 46а и знак 40 км/ч;
— Эльблонгская — Серпуховская, 29 и знак 30 км/ч;
— Эльблонгская (Лениниский пр-т, 62) и знак 30 км/ч;
— Бакинская и знак 30 км/ч;
— Полоцкая, 22б и знак 30 км/ч;
— Клиническая, 77 и знак 40 км/ч;
— Железняка, 3 и знак 30 км/ч;
— Нефтяная, 2 и знак 30 км/ч;
— Черноморская, 4 и знак 30 км/ч;
— Черноморская, 15 и знак 30 км/ч;
— Новикова,.5 и знак 30 км/ч;
— Кожемякина (Красносельская, 24) и знак 30 км/ч;
— Калужская, 20 и знак 30 км/ч;
— Островского, 1а и знак 40 км/ч;
— Планерная (Лукашова, 28) и знак 40 км/ч;
— Лукашова, 28 и знак 40 км/ч;
— Лукашова, 17 и знак 40 км/ч.