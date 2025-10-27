Ричмонд
В мэрии рассказали, где в Калининграде появятся лежачие полицейские

Власти обнародовали адреса установки дорожных неровностей.

Источник: администрация Калининграда

В Калининграде более 5 млн рублей потратят на установку искусственных дорожных неровностей и знаков ограничения скорости. До конца года лежачие полицейские появятся на улицах:

— Пр. Победы, 3 и знак 40 км/ч;

— Бронницкая, 13 и знак 30 км/ч;

— К. Маркса — Зоологическая и знак 40 км/ч;

— Пулеметная — Минометная и знак 30 км/ч;

— 1-я Б. Окружная — Катина, 90 и знак 40 км/ч;

— 1-я Б. Окружная, 20 и знак 40 км/ч;

— 1-я Б. Окружная — пр-д Луговой и знак 40 км/ч;

— 1-я Б. Окружная, 85 и знак 40 км/ч;

— 1-я Б. Окружная (2-й пр-д СНТ Спутник) и знак 40 км/ч;

— 1-я Б. Окружная — Дорожная и знак 40 км/ч;

— Златоустовская, 12 и знак 30 км/ч;

— Златоустовская, 18 и знак 30 км/ч;

— Дадаева, 46а и знак 40 км/ч;

— Эльблонгская — Серпуховская, 29 и знак 30 км/ч;

— Эльблонгская (Лениниский пр-т, 62) и знак 30 км/ч;

— Бакинская и знак 30 км/ч;

— Полоцкая, 22б и знак 30 км/ч;

— Клиническая, 77 и знак 40 км/ч;

— Железняка, 3 и знак 30 км/ч;

— Нефтяная, 2 и знак 30 км/ч;

— Черноморская, 4 и знак 30 км/ч;

— Черноморская, 15 и знак 30 км/ч;

— Новикова,.5 и знак 30 км/ч;

— Кожемякина (Красносельская, 24) и знак 30 км/ч;

— Калужская, 20 и знак 30 км/ч;

— Островского, 1а и знак 40 км/ч;

— Планерная (Лукашова, 28) и знак 40 км/ч;

— Лукашова, 28 и знак 40 км/ч;

— Лукашова, 17 и знак 40 км/ч.