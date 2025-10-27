Ричмонд
Глава ХК «Юность» высказался о появлении второго катка в минском парке Горького

Глава минской «Юности» сказал о желании построить второй каток в парке Горького.

Источник: Комсомольская правда

Алексей Баранов, председатель минского ХК «Юность», сказал о желании построить еще одну ледовую площадку в парке Горького, сообщает телеканал СТВ.

— Во-первых, уже льда не хватает на катке, — отметил Алексей Баранов. — Хочется, чтобы дети больше катались. Хотелось бы расширить, реконструкцию сделать дворца, потому что действительно он уже с 1973 года.

Алексей Баранов говорит, что территории для расширения хватает. По его замыслу, это должен быть функциональный проект:

— Нам надо две площадки хоккейные, две коробки. На одной из них, чтобы были трибуны.

