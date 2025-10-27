В подмосковной Истре прошел семинар по развитию добровольчества

Семинар регионального движения «Волонтеры Подмосковья», посвященный развитию добровольчества, состоялся в городе Истре Московской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В семинаре приняли участие более 100 человек из 56 округов Подмосковья. В рамках мероприятия прошла встреча с советником руководителя ассоциации Добро.рф Еленой Черненко. Она поделилась инструментами для профилактики выгорания и методиками создания психологически безопасной среды в команде. Руководитель подразделения перспективного развития молодежной политики и добровольчества администрации Мытищ Константин Кузовков рассказал о развитии и лучших проектах волонтерского движения на примере своего округа. Также опытом поделился координатор волонтеров в Подольске Александр Шаповалов.
«В этом году мы успешно провели серию из трех образовательных семинаров для руководителей и активистов движения. На таких площадках добровольцы получают возможность не только перенять лучшие практики у профильных спикеров и экспертов, но и напрямую обменяться ценным опытом с коллегами из разных муниципалитетов», — отметила глава Министерства информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.