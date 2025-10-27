В подмосковной Истре прошел семинар по развитию добровольчества

В семинаре приняли участие более 100 человек из 56 округов Подмосковья. В рамках мероприятия прошла встреча с советником руководителя ассоциации Добро.рф Еленой Черненко. Она поделилась инструментами для профилактики выгорания и методиками создания психологически безопасной среды в команде. Руководитель подразделения перспективного развития молодежной политики и добровольчества администрации Мытищ Константин Кузовков рассказал о развитии и лучших проектах волонтерского движения на примере своего округа. Также опытом поделился координатор волонтеров в Подольске Александр Шаповалов.