Львова-Белова предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов.
«Рекомендации по совершенствованию правового положения детей Российской Федерации. Правительству РФ: в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов», — говорится в ее докладе, с которым ознакомилось РИА Новости.
Другие предложения детского омбудсмена:
закрепить в законодательстве понятия «семейное предпринимательство» и «семейное предприятие»;включать отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии;принять дополнительные меры для соцобеспечения детей, проживающих на территориях, где введены военное положение и режим контртеррористической операции;сделать беззаявительной социальную помощь детям участников СВО;принять меры по информированию должников по алиментам об ответственности за содержание детей;обучать школьников грамотному использованию соцсетей.
Сейчас право на досрочную пенсию имеют многодетные матери: в случае рождения троих детей пенсионный возраст снижается до 57 лет, четырех — до 56 лет, пяти и более — до 50 лет. При этом у жеенщины должно быть не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.