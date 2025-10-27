Налоговая будет снимать деньги со счетов волгоградцев с 1 ноября без суда

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба получит право взыскивать налоговые долги с физических лиц во внесудебном порядке. Это коснется волгоградцев и жителей других регионов России, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя на момент взыскания.
Под действие нового механизма подпадают задолженности по транспортному, земельному, имущественному налогам, НДФЛ -в том числе с доходов по вкладам, если проценты за 2024 год превысили 210000 рублей, налогу на профессиональный доход, а также начисленные пени и штрафы.
Взыскание возможно при сумме долга от 500 рублей, если налогоплательщик не погасил задолженность в течение 8 дней после получения требования. Решение о взыскании будет направляться через личный кабинет на сайте ФНС или портал «Госуслуги», а при недоступности — заказным письмом. Через 7 рабочих дней после этого банки получат поручение списать средства со счетов и вкладов должника, но не более размера отрицательного сальдо на едином налоговом счете.
Если денег на счетах недостаточно, дело передадут судебным приставам для взыскания с наличных и иного имущества, за исключением имущества, защищенного законом — например, единственного жилья. При этом с некоторых доходов — таких как детские пособия, социальные пенсии, алименты и компенсации за вред здоровью — взыскание не производится.
Если волгоградец не согласен с начислением, он может подать заявление о перерасчете, затем жалобу в вышестоящий налоговый орган, а при необходимости — уведомление о несогласии. В этом случае вопрос будет решаться в суде.
