Налоговая будет снимать деньги со счетов волгоградцев с 1 ноября без суда

Взыскание возможно при сумме долга от 500 рублей, если налогоплательщик не погасил задолженность в течение 8 дней после получения требования. Решение о взыскании будет направляться через личный кабинет на сайте ФНС или портал «Госуслуги», а при недоступности — заказным письмом. Через 7 рабочих дней после этого банки получат поручение списать средства со счетов и вкладов должника, но не более размера отрицательного сальдо на едином налоговом счете.