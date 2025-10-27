Ростовский театр кукол отмечает 90-летний юбилей

Сегодня традиции театра продолжает художественный руководитель Андрей Былков. Театр активно развивается благодаря федеральной программе «Культура малой родины». В 2024 году на субсидию в 7,7 млн рублей было приобретено современное оборудование и созданы две новые постановки. В текущем году на средства субсидии в 5,2 млн рублей поставлен спектакль «Вий, или Три ночи для Хомы» и обновлено кассовое оборудование. Ежегодно театр посещают более 66 тысяч зрителей.