Ростовский театр кукол отмечает 90-летний юбилей

Ростовский государственный театр кукол имени В. С. Былкова празднует 90-летие со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Это единственный в Ростовской области театр кукол, имеющий богатую историю и признание зрителей.

Источник: donland.ru

Особое место в истории театра занимает имя народного артиста России Владимира Былкова, руководившего учреждением более 35 лет. Под его руководством сформировалась уникальная творческая труппа и был сделан акцент на постановках по произведениям донских авторов.

Сегодня традиции театра продолжает художественный руководитель Андрей Былков. Театр активно развивается благодаря федеральной программе «Культура малой родины». В 2024 году на субсидию в 7,7 млн рублей было приобретено современное оборудование и созданы две новые постановки. В текущем году на средства субсидии в 5,2 млн рублей поставлен спектакль «Вий, или Три ночи для Хомы» и обновлено кассовое оборудование. Ежегодно театр посещают более 66 тысяч зрителей.

Учреждение ведет активную социальную работу, организуя выездные спектакли в детских домах и больницах, а также благотворительные показы.