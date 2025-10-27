В Узбекистане вводится отдельная категория прав для управления мопедами — А1

Теперь власти пошли навстречу водителям: обучение в автошколе для получения категории А1 становится не обязательным. Можно готовиться к экзаменам самостоятельно и сразу сдавать как теорию, так и практику — при этом экзамен, по логике, должен проводиться именно на скутере или мопеде. Это не только упрощает процедуру получения прав, но и делает её гораздо более доступной по стоимости.