В Узбекистане вводится отдельная категория прав для управления мопедами — А1

Почему это важно?
Напомним, с 1 октября в стране уже действуют обязательные права и регистрационные номера для мопедов и скутеров. Однако сама процедура получения прав вызывала множество жалоб со стороны владельцев. Ключевая проблема — практический экзамен сдавался не на привычном скутере с автоматической коробкой передач, а на мотоцикле с механикой. Для большинства скутеристов это вовсе другой транспорт, требующий отдельной подготовки, которой многие не имеют.
Водители неоднократно поднимали вопрос о необходимости отдельной категории для скутеров и мопедов, что позволило бы сдавать экзамен именно на том транспорте, которым они будут управлять в жизни. Кроме того, обучение в автошколах стоило около 5 миллионов сумов, что делало права на скутер или мопед недоступными для многих.
Что меняется с 2026 года?
Теперь власти пошли навстречу водителям: обучение в автошколе для получения категории А1 становится не обязательным. Можно готовиться к экзаменам самостоятельно и сразу сдавать как теорию, так и практику — при этом экзамен, по логике, должен проводиться именно на скутере или мопеде. Это не только упрощает процедуру получения прав, но и делает её гораздо более доступной по стоимости.
Кроме того, лица, уже имеющие национальное водительское удостоверение категории A, B, C или D, смогут управлять транспортными средствами категории A1 напрямую без получения дополнительного удостоверения.
В ожидании деталей.
Как именно будет организована сдача экзаменов для новой категории А1, пока не уточняется. Водители ждут, что процесс станет проще, быстрее и дешевле, а требования — более соответствующими реальности.