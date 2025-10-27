Эксперты разъяснили, стоит ли покупать аналоги лекарств в аптеках

Основное отличие заключается не только в цене, но и в составе препаратов. Дженерики могут содержать те же вспомогательные вещества, что и оригиналы, но могут также использовать другие компоненты (например, стеарат магния, кукурузный крахмал, моногидрат лактозы, диоксид кремния, аспартам, ароматизаторы и красители). Эти вещества могут вызывать побочные эффекты, которых нет у оригинальных препаратов, или влиять на терапевтическое действие и профиль безопасности.