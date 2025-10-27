Эксперты разъяснили, стоит ли покупать аналоги лекарств в аптеках

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда в аптеке фармацевт рекомендует купить аналог лекарства, который стоит дешевле. Возникает вопрос: стоит ли экономить на здоровье или лучше довериться рецепту врача? Разъяснения по данному вопросу дали Тульской службе новостей врач-оториноларинголог, сурдолог Анна Стрыгина и фармацевт Анастасия Крючихина.
Что такое дженерики?
Дженерики — это лекарственные препараты, которые содержат то же активное вещество, что и оригинальный препарат, но выпускаются другими компаниями. Они проходят процедуру регистрации, но не проходят полный цикл клинических исследований с участием людей, как это делает компания-разработчик оригинального препарата.
Основное отличие заключается не только в цене, но и в составе препаратов. Дженерики могут содержать те же вспомогательные вещества, что и оригиналы, но могут также использовать другие компоненты (например, стеарат магния, кукурузный крахмал, моногидрат лактозы, диоксид кремния, аспартам, ароматизаторы и красители). Эти вещества могут вызывать побочные эффекты, которых нет у оригинальных препаратов, или влиять на терапевтическое действие и профиль безопасности.
Анна Стрыгина выделяет несколько ситуаций, когда лучше отдать предпочтение оригинальному препарату:
Лечение тяжёлых и жизнеугрожающих состояний, таких как онкология или ВИЧ, где каждая деталь имеет огромное значение.
Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав дженерика.
Препараты с узким терапевтическим окном, где небольшая разница в дозе может быть критичной. В таких случаях врач может настаивать на использовании оригинального препарата.
Анастасия Крючихина считает, что дженерики могут быть хорошим выбором в следующих случаях:
Отсутствие оригинального препарата на рынке: в такой ситуации лучше использовать дженерик, чем вообще не получать лечение.
Длительная многолетняя терапия: в этом случае дженерик может быть более экономичным вариантом.
Если дженерик производится надёжной и известной фармацевтической компанией и имеет все необходимые регистрационные удостоверения.
Анна Стрыгина рекомендует не заниматься самолечением и никогда не заменять один препарат на другой без консультации с врачом. Врач должен учитывать все особенности пациента и назначать лечение, исходя из индивидуальных потребностей.
Анастасия Крючихина советует опираться на свои личные убеждения или посоветоваться с фармацевтом. Для взрослых людей можно использовать дженерик-аналог, если есть уверенность в его эффективности. Однако для детей лучше выбирать оригинальный препарат.