Редкий автомобиль Pontiac Firebird 1994 года выпуска продают в Иркутске. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на сайт объявлений. Машину оценили в полтора миллиона рублей.
— Птичка в отличнейшем состоянии. Ни одна деталь кузова и технической части без внимания не осталась. Автомобиль как новый, — заявляет продавец.
Pontiac Firebird, модель, которую компания производила с 1967 по 2002 год, имела вариант кабриолета, доступный только в последние восемь лет. В 2002 году эту модель сняли с производства из-за маленького спроса.
