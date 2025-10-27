Ричмонд
Редкий автомобиль Pontiac Firebird 1994 года выпуска продают в Иркутске

Машину можно купить за полтора миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Редкий автомобиль Pontiac Firebird 1994 года выпуска продают в Иркутске. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на сайт объявлений. Машину оценили в полтора миллиона рублей.

— Птичка в отличнейшем состоянии. Ни одна деталь кузова и технической части без внимания не осталась. Автомобиль как новый, — заявляет продавец.

Pontiac Firebird, модель, которую компания производила с 1967 по 2002 год, имела вариант кабриолета, доступный только в последние восемь лет. В 2002 году эту модель сняли с производства из-за маленького спроса.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на Ольхоне отремонтировали дорогу на участке Хужир-Харанцы. Долгое время начать ремонт не получалось из-за ограничений природоохранного законодательства.