В Пермском крае пройдет конкурс по программированию роботов для школьников

Конкурс по программированию роботов для школьников «Роботы: Битва танцев» состоится в Пермском крае в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном центре информационного развития.
Мероприятие организует робототехническая компания «Промобот». Конкурс проводят для развития у школьников навыков программирования, популяризации робототехники и повышения мотивации к изучению инженерных дисциплин. Для финалистов конкурса компания проведет обучение по работе в сервисе Motion Studio, который позволяет создавать скрипты движений сервисных роботов. Победители получат ценные призы от организаторов и партнеров мероприятия.
«Наша команда производит роботов для образования и ПО (программного обеспечения. — Прим. ред.) с 2021 года. Цель — сделать робототехнику доступнее и повысить интерес нового поколения к инженерным специальностям. В 2024 мы сместили фокус с образовательных сервисных роботов на роботов, которые позволят обучить детей работать с промышленными манипуляторами, чтобы достичь цель по роботизации к 2030 году», — подчеркнул основатель компании «Промобот» Олег Кивокурцев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.