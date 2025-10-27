В Пермском крае пройдет конкурс по программированию роботов для школьников

«Наша команда производит роботов для образования и ПО (программного обеспечения. — Прим. ред.) с 2021 года. Цель — сделать робототехнику доступнее и повысить интерес нового поколения к инженерным специальностям. В 2024 мы сместили фокус с образовательных сервисных роботов на роботов, которые позволят обучить детей работать с промышленными манипуляторами, чтобы достичь цель по роботизации к 2030 году», — подчеркнул основатель компании «Промобот» Олег Кивокурцев.