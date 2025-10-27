Россияне раскупили шоколад с изображением Путина

Ранее в субботу Дмитриев написал в своем Telegram-канале, что привез в США шоколадные конфеты с Владимиром Путиным в подарок в рамках диалога Россия — США. На обертке одной из конфет написано «Своих не бросаем». На коробке конфет с изображением президента РФ написано «Великие слова Великого человека» и одна из цитат Путина: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно».