Новый электробусный маршрут Э-16 запустят в Нижнем Новгороде с 1 ноября

С 1 ноября в Нижнем Новгороде запустят новый маршрут электробусов Э-16. Об этом сообщили в Центре развития транспортной системы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Транспортное направление свяжет микрорайон Щербинки со станцией метро «Пролетарская». Маршрут обеспечит жителям Приокского района удобный и быстрый способ добраться до станции метро и вернуться обратно.

«На линии будет задействовано четыре электробуса. Новый маршрут станет дополнительной транспортной опцией для горожан, особенно в часы пик», — отметили в ЦРТС.

Ранее планировалось, что запуск маршрута в этом направлении состоится лишь в 2026 году. Также сообщалось, что более 2,8 млн рублей штрафов за несоблюдение условий государственных контрактов получили нижегородские перевозчики с начала 2025 года.