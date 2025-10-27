«Ему удалось преобразить город»: скончался экс-мэр Урюпинска Валерий Сушко

— За десять лет ему удалось преобразить город, способствовать появлению в районах Горы Восточной, трикотажной фабрики и в центре Урюпинска множества новостроек. Здесь открылся и успешно работал филиал Волгоградского государственного университета, пополнив организации специалистами различных направлений. Продолжает работать Урюпинский колледж бизнеса, которому он уделял особое внимание, — говорится в некрологе. — В памяти многих горожан Валерий Павлович останется как строгий и принципиальный руководитель, и в тоже время простой, радушный человек, всегда готовый прийти на помощь, поддержать советом и делом.