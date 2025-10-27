Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер бывший вратарь сборной Казахстана по футболу

Бывший вратарь сборной Казахстана по футболу Андрей Морев скончался в возрасте 52 лет. Печальной новостью поделились в Казахстанской федерации футбола, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Источник: Nur.kz

Как напомнили в федерации, Морев выступал за ряд казахстанских клубов, включая «Женис», «Окжетпес», «Тобол» и «Актобе», с которым дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка Казахстана. В 2005 году он был признан лучшим вратарём страны. За национальную сборную Казахстана Андрей Морев провёл два матча. В своей дебютной игре против Турции он сразу же отразил пенальти.

«Казахстанская федерация футбола выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Валерьевича. Память о нём навсегда останется в истории отечественного футбола и в сердцах тех, кто имел честь с ним работать и играть», — говорится в сообщении.