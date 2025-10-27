Умер бывший вратарь сборной Казахстана по футболу

Как напомнили в федерации, Морев выступал за ряд казахстанских клубов, включая «Женис», «Окжетпес», «Тобол» и «Актобе», с которым дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка Казахстана. В 2005 году он был признан лучшим вратарём страны. За национальную сборную Казахстана Андрей Морев провёл два матча. В своей дебютной игре против Турции он сразу же отразил пенальти.