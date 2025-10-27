На 6 часов отключат воду в воронежском микрорайоне Сомово

Воронежцев предупредили об отключении воды в связи с плановыми работами.
28 октября на Дачном проспекте, 162 коммунальщики будут менять задвижку диаметром 100 мм. Холодное водоснабжение ограничат с 10.00 до 16.00 по адресам: Дачный проспект, 118−170, переулок Санаторный, ул. Парковая, котельная на территории детского лагеря «Голубой экран», детский тубсанаторий.
После отключения вода на некоторое время может изменить цвет, достаточно дать ей стечь, по биологическому и химическому составу она не несет никакой угрозы, добавили в РВК-Воронеж.