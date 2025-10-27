Скоро большие выходные. Как белорусы будут работать и отдыхать в ноябре, рассказали в Минтруда

Расчетная норма рабочего времени в последнем месяце осени при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 151 час, а для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 157 часов.