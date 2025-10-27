В Саратове установили около 600 новых дорожных знаков

Специалисты дорожного комитета администрации Саратова отметили, что установка дорожных знаков вблизи социальных объектов — это не просто обновление инфраструктуры. Это важный шаг к снижению аварийности и созданию безопасных условий для всех участников дорожного движения, особенно для детей и пешеходов.