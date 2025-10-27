В Саратове установили около 600 новых дорожных знаков

Примерно 600 новых дорожных знаков установили в Саратове в сентябре по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
Среди установленных знаков — «Дети», «Ограничение максимальной скорости», «Главная дорога», «Уступите дорогу», «Искусственная неровность» и другие. Например, на улице Большой Горной у дома № 176 появился знак ограничения скорости до 40 км/ч. На перекрестке улиц Новоузенской и Миротворцева установлены искусственные неровности, пешеходный переход и знаки «Главная дорога» и «Ограничение максимальной скорости».
Специалисты дорожного комитета администрации Саратова отметили, что установка дорожных знаков вблизи социальных объектов — это не просто обновление инфраструктуры. Это важный шаг к снижению аварийности и созданию безопасных условий для всех участников дорожного движения, особенно для детей и пешеходов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.