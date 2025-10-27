С 5 ноября иркутская авиакомпания «Ангара» не сможет выполнять рейсы

С 5 ноября иркутская авиакомпания «Ангара» не сможет выполнять коммерческие рейсы. Это связано в тем, что Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта. Самолеты Ан-24 и 26 выполняли рейсы по 11 направлениям: в Ербогачен, Киренск, Бодайбо, Нижнеангарск, Чару, Охотск, Улан-Удэ, Тынду, Зею, Таксимо и Читу.