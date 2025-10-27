Ричмонд
С 5 ноября иркутская авиакомпания «Ангара» не сможет выполнять рейсы

Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 5 ноября иркутская авиакомпания «Ангара» не сможет выполнять коммерческие рейсы. Это связано в тем, что Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта. Самолеты Ан-24 и 26 выполняли рейсы по 11 направлениям: в Ербогачен, Киренск, Бодайбо, Нижнеангарск, Чару, Охотск, Улан-Удэ, Тынду, Зею, Таксимо и Читу.

— Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу, — пояснили КП-Иркутск в пресс-службе Росавиации.

Теперь пассажиры смогут пользоваться услугами других местных авиакомпаний. После 1 ноября уже нельзя будет купить билет на самолет в «Ангаре».

Тем, чьи рейсы были запланированы на даты после 5 ноября, авиакомпания предоставляет возможность полного возврата средств за билеты или их обмена на билеты других авиакомпаний.