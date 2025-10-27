«Авангард» в Омске вновь сыграет с экс-чемпионом

В понедельник, 27 октября, «Авангард» сыграет матч чемпионата КХЛ, где его соперником будет чемпион позапрошлого сезона, магнитогорский «Металлург». Матч на ТВ покажут «12-й канал» и «Матч ТВ».
До того в текущем сезоне соперники уже встречались 12 октября. В том матче победили 5:1 омичи, игравшие в гостях.
Всего в чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ оппоненты играли 193 раза, из них в 91 встрече победа у «ястребов», в 81 — у «сталеваров». Ничья была сыграна 15 раз. Соотношение шайб 550:530 в пользу Омска.
У букмекеров на сей раз коэффициент на победу «Авангарда» в основное время 2,40, на такую же победу гостей он составляет 2,66. На успех «ястребов» в любом случае, будь то даже овертайм и буллиты, коэффициент 1,85, для уральцев это 2,00. Шансы на ничью в основное время оценены с цифрой в 4,30.
Ранее «КП Омск» сообщала, что «Авангард» уступил «Северстали» 3:4 в овертайме.