В Хабаровском крае автобусы остановили из-за снегопада

Вечером 27 октября в Хабаровском крае временно запретили движение пассажирских автобусов на трассе между Советской Гаванью и Ванино, а также на подъезде к посёлку Монгохто. Ограничение вступило в силу с 19:30 и будет действовать до особого распоряжения, , — сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.
Как уточнили в региональном МЧС, решение принято из-за ухудшения погодных условий: на дорогах наблюдается сильный ветер, осадки и плохая видимость. Дорожное покрытие стало скользким, что повышает риск аварий.
Кроме того, с 18:00 аналогичные меры введены на участке федеральной трассы А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» с 397-го по 533-й километр.
Спасатели призывают водителей быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. По возможности рекомендуют отказаться от поездок за пределы населённых пунктов.