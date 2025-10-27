В Хабаровском крае автобусы остановили из-за снегопада

Вечером 27 октября в Хабаровском крае временно запретили движение пассажирских автобусов на трассе между Советской Гаванью и Ванино, а также на подъезде к посёлку Монгохто. Ограничение вступило в силу с 19:30 и будет действовать до особого распоряжения, , — сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.