Зимний график полетов утвердили в аэропорту Сочи

Воздушная гавань курортной столицы России перешла на сезонное функционирование. Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова ввел в действие осенне-зимнее расписание, которое будет регулировать полетную программу в течение ближайших нескольких месяцев.
Новый регламент воздушного сообщения рассчитан на весь холодный период года и сохранит свою актуальность до 28 марта. Изменения затрагивают регулярные и чартерные рейсы, выполняемые отечественными и зарубежными авиаперевозчиками. Традиционный переход на зимний график позволяет оптимизировать транспортные потоки с учетом сезонного снижения пассажиропотока.
