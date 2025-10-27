Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зимний график полетов утвердили в аэропорту Сочи

До конца марта аэропорт работает по зимнему расписанию.

Источник: KrasnodarMedia.su

Воздушная гавань курортной столицы России перешла на сезонное функционирование. Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова ввел в действие осенне-зимнее расписание, которое будет регулировать полетную программу в течение ближайших нескольких месяцев.

Новый регламент воздушного сообщения рассчитан на весь холодный период года и сохранит свою актуальность до 28 марта. Изменения затрагивают регулярные и чартерные рейсы, выполняемые отечественными и зарубежными авиаперевозчиками. Традиционный переход на зимний график позволяет оптимизировать транспортные потоки с учетом сезонного снижения пассажиропотока.

Напомним, что ранее масштабные аварийно-спасательные учения прошли в аэропорту Краснодара с участием экстренных служб региона.

Также, с 26 октября аэропорт Краснодара начал работать по осенне-зимнему расписанию. Пассажирам доступны 24 направления.

Напомним, открытие аэропорта Краснодара уменьшило пассажиропоток авиагавани Сочи.