В Омске создадут установку для обработки режущих кромок инструмента

Автоматизированную установку для финишной обработки режущих кромок инструмента щеточным методом разрабатывает аспирант Омского государственного технического университета Максим Бельтюков. Работа ведется в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
Установка представляет собой автоматизированный программно-аппаратный комплекс, включающий пять физических осей, которые позволят задавать сложные траектории обработки. С помощью нее можно будет обрабатывать режущий инструмент специальной абразивной щеткой, формируя на кромках заданную микрогеометрию и повышая эксплуатационные характеристики инструмента. Разработка сможет применяться в любых областях, где используется и изнашивается металлорежущий инструмент.
«Работая на различных предприятиях, я не раз сталкивался с проблемой быстрого затупления режущего инструмента. Его восстановление — дорогостоящая и длительная процедура, часто требующая отправки на специализированные предприятия. Поэтому такая установка — необходимая вещь для решения этой проблемы на производстве. Также мы хотим автоматизировать и усовершенствовать один из ключевых, но часто недооцененных этапов производства инструмента — финишную обработку кромки», — подчеркнул Максим Бельтюков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.