Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске создадут установку для обработки режущих кромок инструмента

Это поможет снизить затраты при заточке оборудования.

Автоматизированную установку для финишной обработки режущих кромок инструмента щеточным методом разрабатывает аспирант Омского государственного технического университета Максим Бельтюков. Работа ведется в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.

Установка представляет собой автоматизированный программно-аппаратный комплекс, включающий пять физических осей, которые позволят задавать сложные траектории обработки. С помощью нее можно будет обрабатывать режущий инструмент специальной абразивной щеткой, формируя на кромках заданную микрогеометрию и повышая эксплуатационные характеристики инструмента. Разработка сможет применяться в любых областях, где используется и изнашивается металлорежущий инструмент.

«Работая на различных предприятиях, я не раз сталкивался с проблемой быстрого затупления режущего инструмента. Его восстановление — дорогостоящая и длительная процедура, часто требующая отправки на специализированные предприятия. Поэтому такая установка — необходимая вещь для решения этой проблемы на производстве. Также мы хотим автоматизировать и усовершенствовать один из ключевых, но часто недооцененных этапов производства инструмента — финишную обработку кромки», — подчеркнул Максим Бельтюков.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.