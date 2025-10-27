В Омске создадут установку для обработки режущих кромок инструмента

«Работая на различных предприятиях, я не раз сталкивался с проблемой быстрого затупления режущего инструмента. Его восстановление — дорогостоящая и длительная процедура, часто требующая отправки на специализированные предприятия. Поэтому такая установка — необходимая вещь для решения этой проблемы на производстве. Также мы хотим автоматизировать и усовершенствовать один из ключевых, но часто недооцененных этапов производства инструмента — финишную обработку кромки», — подчеркнул Максим Бельтюков.