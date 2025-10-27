В Max зарегистрировались 50 млн пользователей

Число зарегистрированных пользователей мессенджера Max достигло 50 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба национального мессенджера.
Рост аудитории сопровождается высокими показателями вовлеченности: среднесуточный охват Max в октябре превысил 19 млн человек. Рекорд активности был зафиксирован 22 октября, когда суточный охват платформы достиг 22,5 млн пользователей.
Как рассказали в компании VK, с момента запуска приложения пользователи продемонстрировали высокую активность в коммуникации. Общее количество отправленных сообщений достигло 3,7 млрд, а число звонков превысило 842 млн. Кроме того, пользователи записали более 25 млн видеокружков. Количество групповых чатов, созданных в Max, составило 7,6 млн.
Платформа также активно привлекает контент-мейкеров: свои каналы в Max завели более 13 тысяч блогеров категории А+. Среди новых известных авторов, присоединившихся к мессенджеру, — певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов.