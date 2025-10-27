Стало известно, кто из мировых лидеров посетит Узбекистан в ближайшую неделю

На этой неделе в Самарканде пройдет историческое мероприятие — 43 сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Президент примет участие в церемонии открытия форума, который впервые организуют за пределами Парижа. Он озвучит новые инициативы по укреплению международного сотрудничества в сферах культуры, науки и образования, а также проведет ряд двусторонних встреч.