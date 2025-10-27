Ричмонд
Стало известно, кто из мировых лидеров посетит Узбекистан в ближайшую неделю

Шерзод Асадов: Начавшаяся рабочая неделя президента Шавката Мирзиёева обещает быть насыщенной важными событиями.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 27 октября — Sputnik. В течение недели в Узбекистан с официальными визитами приедут президенты Сербии и Финляндии Александр Вучич и Александр Стубб, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«В течение недели в Узбекистан с официальными визитами прибудут Президент Республики Сербия Александр Вучич и Президент Республики Финляндия Александр Стубб. В рамках саммитов состоятся переговоры на высшем уровне, на которых будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Асадов отметил, что начавшаяся рабочая неделя Шавката Мирзиёева обещает быть насыщенной важными событиями.

Сегодня, 27 октября, президент проведет расширенное совещание, посвященное анализу ожидаемых результатов текущего года и обсуждению ключевых макроэкономических показателей, запланированных на 2026-ой.

Во второй половине дня он примет специального посланника Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора и заместителя Государственного секретаря Соединенных Штатов Кристофера Ландау.

На этой неделе в Самарканде пройдет историческое мероприятие — 43 сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Президент примет участие в церемонии открытия форума, который впервые организуют за пределами Парижа. Он озвучит новые инициативы по укреплению международного сотрудничества в сферах культуры, науки и образования, а также проведет ряд двусторонних встреч.

