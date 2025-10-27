В Перми «Театр-Театр» продолжит работу на главной сцене до нового года

Намеченный капитальный ремонт большого зрительного зала пермского «Театра-Театра» перенесли с конца октября на январь следующего года. В ближайшее время театр опубликует обновленную афишу на предстоящие ноябрь и декабрь.
В театре пояснили перенос ремонта в здании на ул. Ленина, 53 наличием ряда формальностей перед началом строительных работ. На время капитального ремонта местом для спектаклей выбрали «Дом молодежи», Большой зал филармонии, ДК им. Солдатова.
В минувшие выходные на главной сцене театра показали премьеру танцевального спектакля «Лимб» (12+). В работе над ним принимали участие: режиссер-хореограф Константин Кейхель, композитор и медиахудожник Константин Чистяков, художник по свету Ксения Котенева.
О возобновлении продажи билетов в большой зрительный зал «Театра-Театра» сообщил «Новый компаньон».