В Перми «Театр-Театр» продолжит работу на главной сцене до нового года

В театре пояснили перенос ремонта в здании на ул. Ленина, 53 наличием ряда формальностей перед началом строительных работ. На время капитального ремонта местом для спектаклей выбрали «Дом молодежи», Большой зал филармонии, ДК им. Солдатова.