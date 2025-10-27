В Прикамье еще два населенных пункта присоединились к раздельному сбору мусора

В Пермском крае жители городов Сива и Верещагино присоединились к системе раздельного сбора мусора. На территории двух населенных пунктов установили контейнеры для РСО: 21 в Сиве и 25 в Верещагино.
Расширение проекта стало возможным благодаря запуску нового мусоросортировочного комплекса в Верещагино. Его мощность позволяет перерабатывать до 25 тысяч тонн отходов в год.
Теперь жители делят мусор на «мокрый» и «сухой». Смешанные отходы идут в зеленые контейнеры для ТКО, а пригодные к переработке — в оранжевые контейнеры для РСО. На контейнерах указаны категории: стекло, бумага, картон, пластик, пленка, алюминий и другие металлы. Сортировочные линии перерабатывают «сухие» отходы, превращая их в новое сырье.
Сейчас в Прикамье работают девять линий сортировки: в Лысьве, Чайковском, Березниках, Краснокамске, Кудымкаре, Осе, Верещагино, Лобаново и Ключиках. Их общая мощность превышает 370 тысяч тонн отходов в год. В ближайшее время планируется запуск новых комплексов в Кунгуре и Губахе.
МинЖКХ Пермского края сообщает, что в дальнейшем контейнеры для РСО появятся в Ильинском, Частинском, Карагайском и Большесосновских округах. Сейчас идет согласование мест для установки контейнеров.
Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», утвержденного Президентом РФ. Цель проекта — сократить объем мусора на полигонах, извлекать полезные фракции и возвращать их в промышленный оборот для производства новых товаров.