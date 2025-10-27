В Прикамье еще два населенных пункта присоединились к раздельному сбору мусора

Теперь жители делят мусор на «мокрый» и «сухой». Смешанные отходы идут в зеленые контейнеры для ТКО, а пригодные к переработке — в оранжевые контейнеры для РСО. На контейнерах указаны категории: стекло, бумага, картон, пластик, пленка, алюминий и другие металлы. Сортировочные линии перерабатывают «сухие» отходы, превращая их в новое сырье.